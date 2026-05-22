Son Mühür- CHP içindeki iktidar mücadelesi mutlak butlan kararı sonrası safları da netleştiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık döneminde ona çok yakın isimlerden biri olan ve 2020-2024 yılları arasında Kadın Kolları Genel Başkanı olarak görev yapan Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, istinaftan çıkan mutlak butlan kararının Özgür Özel liderliğindeki iktidar yürüyüşünü engelleyemeyeceğini savundu.

4-5 Kasım 2023 kurultayı öncesi parti yetkili organlarının göreve gelmesi anlamına gelen mutlak butlan kararını değerlendiren Nazlıaka,

''Bugün demokrasi tarihimizin en kara günlerinden birini yaşıyoruz.

Partimize yönelik verilen “Mutlak Butlan” kararı; siyasetin yargı eliyle şekillendirilmek istenmesinin açık bir göstergesidir. Hukuki değil siyasi olan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız.

Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz'' hatırlatmasında bulundu.



Koltuğa geri dönmem...



Aylin Nazlıaka,

''2020-2024 yılları arasında büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmem yönünde bir karar çıkması halinde, bunu kabul etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Bizim mücadelemiz eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesidir. Kadınların güven içinde yaşadığı, çocukların geleceğe umutla baktığı, hukukun üstün olduğu, laik ve demokratik Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesini savunmaya ve aydınlık bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz'' mesajı verdi.