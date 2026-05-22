Son Mühür- Dün yalnızca siyaseti değil ekonomiyi de etkileyen ‘mutlak butlan’ kararı Hazine ve Maliye Bakanlığını da harekete geçirdi. Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmış ve şu ifadeler kullanılmıştı.

“Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08:30'da toplanacaktır. Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bugün gelinen noktada ise o acil toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Bakanlığın sosyal medya hesabından ayrıntılar paylaşıldı. İşte Bakan Şimşek’in başkanlığında geçtiğini belirten paylaşımın detayları...

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."