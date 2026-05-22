Son Mühür - Dün saat 17.30 sularında açıklanan ‘mutlan butlan’ kararı ülke gündemine bomba gibi düştü. Siyasi etkilerinin yanı sıra birçok kulvarı etkileyen Ankara 36. Bölge Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay'a taşımak için itiraz başvurusu yaptıklarını duyurmuştu. YSK'nın, bu itiraza ilişkin bugün saat 11.00’de toplanacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

CHP'nin kurultay davasına yönelik uzun süredir tartışmalar yaşanmaya devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıkmıştı. Kararın ise tedbirli olarak alındığı ifade edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, ‘mutlak butlan’ kararını vermiş olmuştu. Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi tarafından, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Bu gelişmeler sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay'a taşımak için itiraz başvurusu yaptıklarını duyurmuştu.