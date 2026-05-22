Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava çerçevesinde, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, tedbirli mutlak butlan’ kararını aldı. Bu karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildiği öğrenildi.

Kararın ardından yaklaşık 5 saat süren olağanüstü CHP MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Özgür Özel önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez CHP otobüsüne çıkan Özel, yurttaşlara seslendi.

"Bugün biz ayaktayız!

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, "Bugün 81 il ayaktadır. Bugün biz ayaktayız. Darbecilerin dizleri titremektedir. Darbecileri püskürtmeye, herkesi mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum... Buradan Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum. Şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden CHP'yi kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, CHP'liler karar verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Biz bize teklif edilen rahat, konforlu ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. İktidar olma azmiyle majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz. Sarayın muhalefeti olmadık, olmayacağız. Gün bugündür, dönem bu dönemdir. Önümüzdeki süreç, geleceği hep beraber kurtaracağımız sonra bu büyük hikayeyi birlikte yazmakla kıvanç duyacağımız en büyük mirası hep birlikte yaşayacağımız günlerdeyiz. Mücadeleye omuz verin, meydanları terk etmeyin. Onlar bir tek meydanlardan korkarlar." dedi.

"Teslim olmayacağız!"

"Bizim önce çok olmamız, birlikte olmamız, sesimizi yükseltmemiz, eğer bu kalabalıklardan anlamıyorlarsa gerekirse hayatı durdurmamız ama mücadele etmemiz gerekiyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı olarak değil muhalefetin her bir bileşeninin sesine, sayısına, oyuna bakmadan kıymetli görerek ve ortak gelecek için birleşik mücadeleyi önemseyerek en sağından en soluna kadar halk için millet için mücadele eden herkesi kucaklayarak omuz omuza bir mücadele için birlikteyiz. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız."