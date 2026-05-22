Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) çehresini tamamen değiştirecek, Türk siyasetinde bomba etkisi yaratan bir karara imza attı. 36. Hukuk Dairesi, partinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ve Özgür Özel’in zaferiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme, kurultayı baştan itibaren hukuken geçersiz sayarken, o günden bu yana alınan tüm kararları ve yapılan olağanüstü kurultayları da hükümsüz kıldı.

Bu çarpıcı kararla birlikte Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Karar kesinleşene kadar partinin liderliği ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki ekibine iade edildi.

Siyaset kazanı bu gelişmeyle kaynarken, en dikkat çekici yorum Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’den geldi. CNN Türk’e özel açıklamalarda bulunan Bahçeli, CHP içi iktidar savaşının aktörlerine net bir "uzlaşı" çağrısı yaptı.

"Yargıyı tanımıyoruz" çıkışları boşunadır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, mahkemenin verdiği bu kararla Kemal Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapıldığının hukuken tescillendiğini belirtti. Siyasetin yargı kararlarına saygı duyması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, sert konuştu:

"Bu noktada yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır."

Bahçeli, daha önce yaptığı "CHP'nin içinin karıştırılmasına müsaade edilmesin" uyarısını hatırlatarak haklılığının ortaya çıktığını savundu. Türkiye’nin etrafının adeta bir ateş çemberi olduğunu vurgulayan MHP Lideri, ana muhalefet partisinde yaşanacak bir kaosun toplumsal hareketliliğe tahvil edilmesinden endişe duyduğunu gizlemedi.

Kılıçdaroğlu’na tarihi çağrı: Formülü bul ve feragat et

Bahçeli’nin açıklamalarındaki en can alıcı nokta, 13 yıl boyunca CHP’yi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik "tarihi sorumluluk" daveti oldu. Kılıçdaroğlu’nun iadeitibar kazandığını ancak partiyi bir kaosa sürüklememesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, somut bir çözüm formülü önerdi.

MHP Lideri, Kılıçdaroğlu’nun hukuki sınırlar dahilinde Özgür Özel ile acilen bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, CHP’nin geleceğine ilişkin ortak bir formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir" diyerek, bu adımın hem CHP’nin kurumsal bütünlüğü hem de Türkiye’nin siyasi istikrarı için en hayırlı yol olacağını dile getirdi. Kafasındaki plan net. İki liderin kalabalıkları arkasına alıp meydan okumak yerine, masa başında uzlaşması gerekiyor.

Siyaset bu tür travmalarla dolu

Siyasi partilerin kişisel hırslarla parçalanmasının telafisi imkansız yaralar açacağını belirten Bahçeli, Türk siyasi hafızasının bu tür travmalarla dolu olduğunu hatırlattı. CHP tabanının ve kurumsal mirasının korunmasının hayati önem taşıdığına değindi.

Bahçeli, uzlaşmanın reddedilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun ağır olacağını şu sözlerle özetledi: "CHP’nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP’ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır."

Ankara’yı sarsan bu hukuki depremin ardından gözler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in atacağı adımlara çevrilmiş durumda.