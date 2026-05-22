Son Mühür- Safi Arpaguş liderliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki Cuma hutbesinde, ''Söz ahlakı ve sosyal medya'' gündem olarak seçildi.

''Muhterem Müslümanlar!

Söz, insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan aynasıdır. Güzel bir söz; yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur'' hatırlatmasının yapıldığı bu haftaki hutbede,

''Sözün tesiri, sesin yüksekliğinde değil; samimiyetin derinliğinde, üslubun inceliğinde gizlidir. Gönül kapıları, içeriden açılan kilide benzer; o kilidin yegâne anahtarı ise yumuşak bir sözdür. Kur’an-ı Kerim’de, “Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler; yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan, insanların apaçık düşmanıdır” buyrulmaktadır ifadeleriyle iletişimde kullanılan dile dikkat çekildi.

Dijital oyunlar aracılığıyla...



''Söz ahlakının en çok ihlal edildiği alanların başında dijital mecralar gelmektedir'' vurgusunda bulunulan hutbede,

''Kimi insanlar, sanal kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla; kimileri de şiddete sevk eden dijital oyunlar aracılığıyla kötülüğün günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır.

Yalan haberler sayesinde...



Kimi insanlar; kimliklerini gizleyerek kalp kırmayı, başkalarının şahsiyetine, şeref ve haysiyetine dil uzatmayı marifet saymaktadır. Kimileri de yalan haberler ile toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır: “İnsanın yanında, söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur.” uyarısı yapıldığı görüldü.

