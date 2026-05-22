Son Mühür - Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki değerlendirmesinde CHP kurultayına yönelik mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararını ele alırken, Ankara’da gündeme gelen erken seçim söylentilerine ilişkin de dikkat çeken yorumlarda bulundu. Fatih Altaylı, 45 gün içerisinde bir seçimin yapılma olasılığını zayıf gördüğünü ifade ederken, olası bir seçim için en erken sonbahar dönemini işaret etti.

Altaylı'dan net tarih

Fatih Altaylı, yakın zamanda bir seçim beklemediğini belirterek kulislerde dile getirilen “45 gün içinde seçim” iddialarını gerçekçi bulmadığını söyledi. Kasım ayının iktidar açısından siyasi anlam taşıdığını savunan Altaylı, AK Parti’nin geçmiş seçim tecrübeleri nedeniyle böyle bir değerlendirme yapıyor olabileceğini öne sürdü.

Fatih Altaylı YouTube kanalında şunları söyledi:

"45 gün içinde AK Parti'nin seçime gideceği konuşuluyor ama buna ihtimal vermiyorum. Gidebilir mi seçime? Gidebilir. En erken Kasım ayında gider. Kasım'dan önce ben bir seçim olacağını düşünmüyorum. Bir de AK Parti Kasım seçimlerinin uğuruna inanıyor. Yani AK Parti'nin böyle inançları olduğunu ben biliyorum. Çünkü Kasım dışındaki seçimlerde hep sıkıntı çıktı onlara. Kasım seçimlerini ise hep kazandılar"

Altaylı bunun nedenini, "Yaz sonrası dönemde insanların giderleri azalıyor. Isınma masrafları henüz başlamıyor, ekonomik sıkışmışlık biraz daha az hissediliyor. Böyle dönemlerde seçime gitmeyi tercih edebilirler" şeklinde açıkladı.

Flaş Kılıçdaroğlu iddiası

Fatih Altaylı, CHP’deki gelişmeleri erken seçim ihtimaliyle birlikte değerlendirirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kısa sürede partiden çekilmeyeceğini ileri sürdü. Altaylı, "Kılıçdaroğlu bu 45 gün içerisinde bu partiyi geri vermez. Vermemek için her şeyi yapar" ifadelerini kullanırken, yeni anayasa tartışmalarına da dikkat çekti. Kısa vadede seçim yerine anayasa çalışmalarının gündeme gelebileceğini belirten Altaylı, “Yeni anayasa süreci başlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.