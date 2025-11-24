Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün 3. sezonunda dikkat çeken isimlerden biri Ayla Nur Tekcanlı oldu. 2025 yılında programa katılan genç yarışmacı, samimi tavırları ve kararlı kişiliğiyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. İstanbul doğumlu Tekcanlı, hem iş hayatında hem de sosyal medyada aktif bir profil sergiliyor.

Programa katıldığı ilk günden itibaren doğal duruşuyla beğeni topladı. Yarışmada sergilediği özgüven ve prensipli tavır, diğer yarışmacılarla olan diyaloglarında öne çıktı. Ayla Nur, genç yaşına rağmen hedef odaklı bir yaşam tarzı benimsediğini sıkça vurguluyor.

Ayla Nur Tekcanlı Kimdir – Kısmetse Olur 3. Sezon Yarışmacısı

Ayla Nur Tekcanlı, 2002 yılında doğdu ve 2025 itibarıyla 23 yaşında. İstanbul’da dünyaya gelen genç yarışmacı, kültürel köken olarak Azerbaycan bağlantısına sahip. Bu çok kültürlü yapı kişiliğine zenginlik kattığını belirtiyor.

İstanbul’da büyüyen ve eğitim hayatını burada tamamlayan Tekcanlı, şehrin dinamik yapısını karakterine yansıttığını söylüyor. Hem Türk hem Azeri kültüründen beslenen bir yaşam tarzı benimsediğini ifade ediyor.

Ayla Nur Tekcanlı Ne İş Yapıyor

Ayla Nur Tekcanlı, girişimci kimliğiyle tanınıyor. E-ticaret ve moda sektöründe faaliyet gösteriyor. Kendi kurduğu online butik mağaza üzerinden perakende satış yapıyor. Dijital platformları hem işini büyütmek hem de takipçileriyle iletişim kurmak için aktif kullanıyor.

Sosyal medyada moda, stil ve günlük yaşam paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Trendleri yakından takip eden Tekcanlı, markasını büyütmek için sürekli yeni projeler geliştiriyor. Kısmetse Olur programı, iş hayatını daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sundu.

Ayla Nur Tekcanlı, genç yaşına rağmen bağımsız ve özgür bir yaşam tarzı benimsediğini belirtiyor. Programa katılma kararını “yeni bir deneyim” olarak değerlendiriyor. İzleyiciler, onun yarışmadaki performansını merakla takip ediyor.

Kısmetse Olur 3. sezonda enerjisi ve samimiyetiyle öne çıkan isimlerden biri olan Tekcanlı, hem iş hem özel hayatında kararlı duruşuyla dikkat çekiyor. İstanbul ve Azerbaycan kökenli bu genç girişimci, gelecekte moda sektöründe daha büyük projelere imza atmayı hedefliyor.