Kış aylarının başlamasıyla birlikte birçok evde nem artışı, pencerelerde yoğun buğulanma ve rahatsız edici rutubet kokusu görülmeye başladı. Uzmanlar, bu durumun temel sebebinin yetersiz hava sirkülasyonu olduğunu belirtiyor. Pencerelerde “ağlama” olarak adlandırılan yoğuşma, soğuk yüzeylerde biriken su buharının en belirgin göstergeleri arasında yer alıyor. Bu koşulların sürmesi halinde duvarlarda ve tavanlarda hızla küf oluşabileceği ifade ediliyor.

Çamaşırı evde kurutmak nem dengesini bozuyor

Ev içinde nemi en çok artıran etkenlerden biri çamaşır kurutma alışkanlığı. Uzmanlar, özellikle yatak odası ve oturma odası gibi hava akışının zayıf olduğu alanlarda çamaşır kurutmanın nem oranını katlayarak yükselttiğini vurguluyor. Dışarıda kurutma imkânı olmayanlar için ise banyoda ısıtmalı havlu askıları ya da taşınabilir kurutma cihazları tavsiye ediliyor.

Isıtma sistemini kendisi kontrol eden hanelerde sıcaklığın birkaç derece değiştirilmesi bile nem oranını etkiliyor. Kane isimli uzmanın değerlendirmesine göre oda sıcaklığının yalnızca iki derece düşürülmesi, nem oranında yaklaşık yüzde 10 artışa neden olabiliyor.

Günlük kısa havalandırma büyük fark yaratıyor

Uzmanlar, evdeki havanın tazelenmesi için pencerelerin günde en az beş dakika açılması gerektiğini belirtiyor. Kış boyunca açık tutulması önerilen havalandırma menfezleri de sirkülasyonu artırarak nem birikimini azaltıyor. Günlük alışkanlıkların da nem oluşumunu etkilediği ifade ediliyor. Duş sonrası banyo kapısının açık bırakılması, yemek pişirirken tencere kapaklarının kapalı tutulması nem artışını sınırlayan basit ancak etkili yöntemlerden biri olarak gösteriliyor.

Isınma düzeni yoğuşmayı azaltıyor

Uzmanlara göre odaların iyi ısıtılması, su buharının camlar ve duvarlar üzerinde yoğunlaşmasını büyük ölçüde azaltıyor. Sıcak yüzeylerde buhar daha az yoğuştuğu için hem pencerelerde buğulanma azalıyor hem de duvarlarda ıslaklık oluşumu engelleniyor. Ancak sürekli yüksek sıcaklık sağlanamayan evlerde gündelik düzenlemeler daha önemli hâle geliyor.

Küçük değişiklikler küf oluşumunun önüne geçebiliyor

İç mekân tasarım uzmanı Melissa Denham, özellikle gardıropların nem tutmaya müsait alanlar olduğunu belirtiyor. Denham’a göre kıyafet dolaplarının deterjan veya sirkeyle nemlendirilmiş mikrofiber bezle düzenli olarak silinmesi, dolap içindeki nemi önemli ölçüde azaltıyor. Askılı nem alıcı ürünlerin ise küçük alanlarda etkili sonuç verdiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, basit düzenlemelerle yaşam alanlarındaki nemin kontrol altına alınabileceğini, böylece hem küf oluşumunun hem de buğulanmanın büyük ölçüde engellenebileceğini vurguluyor.