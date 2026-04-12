Aydın’ın Efeler ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli bir patlama ve ardından yükselen alevlerle sarsıldı. Efeler Mahallesi’nde bulunan beş katlı bir apartmanın birinci katında, sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle birlikte kısa sürede büyüyen yangın, daireyi adeta bir ateş topuna çevirdi. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, evde mahsur kalan engelli bir gencin yaşamını yitirmesi tüm kenti yasa boğdu. Olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, patlamanın kaynağına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Facia Efeler Mahallesi’ni sarstı

Olay, saat 13.00 sularında Efeler Mahallesi 2257 Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda gerçekleşti. Binanın birinci katından gelen patlama sesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Emniyet güçleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise alevlerin diğer katlara sıçramasını engellemek için canla başla mücadele etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın söndürüldü ancak daireden gelen acı haber yürekleri dağladı.

Engelli genç kurtarılamadı, anne yaralı

Yangının ardından daireye giren ekipler, içeride bulunan 28 yaşındaki engelli Arda Umut Balıkçı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Hareket kabiliyeti kısıtlı olduğu öğrenilen genç, alevlerin arasından çıkamayarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Aynı evde bulunan ve yangın sırasında yaralanan 70 yaşındaki annesi Zehra Puyan ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumuyla ilgili incelemeler sürerken, hayatını kaybeden Balıkçı’nın naaşı otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Patlamanın nedeni titizlikle inceleniyor

Şiddetli patlamanın ardından harabeye dönen dairede AFAD ve itfaiye uzmanları detaylı bir inceleme başlattı. Patlamanın gaz sızıntısından mı yoksa başka bir teknik arızadan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. Uzman ekiplerin enkaz üzerinde yaptığı teknik analizler ve delil toplama çalışmaları devam ediyor. Efeler sakinlerini derin bir üzüntüye sevk eden bu trajik olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için adli makamlar tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçları bekleniyor.