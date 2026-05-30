Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Çarşamba Pazarı çevresinde meydana gelen silahlı saldırı, ilçede büyük endişe yarattı. Öğle saatlerinde gerçekleşen olayda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Söke’nin Yenicami Mahallesi’nde kurulan Çarşamba Pazarı alanında yaşandı. Pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araç içerisinde bulunan şahıslara yönelik açılan ateş sonucu çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, araçta bulunan 31 yaşındaki Ercan Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunduğu öğrenilen N.A. ise ağır yaralı halde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil toplama çalışması yaparken, saldırının nedeni ve faillerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla kapsamlı soruşturma yürütülüyor.