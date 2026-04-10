Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli bot kısa sürede durduruldu

Ege Denizi’nde devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu tespit etti. Şüpheli hareketler sergileyen bot, kısa süreli takibin ardından durdurularak kontrol altına alındı.

25 göçmen yasa dışı geçiş hazırlığındaydı

Bot içerisinde yapılan incelemelerde, yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Göçmenlerin güvenli şekilde bota alındığı ve gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Organizatör şüphesiyle 1 kişi gözaltında

Operasyon kapsamında, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 kişi de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Göçmenler sevk merkezine teslim edildi

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili birimlere teslim edildi. Göçmenlerin Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildiği belirtildi.

Ege’de denetimler sürüyor

Yetkililer, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Ege Denizi’nde gerçekleştirilen bu tür operasyonlarla, yasa dışı göç hareketlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

