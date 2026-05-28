Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde akşam saatlerinde yangın korkusu yaşandı. Bozdoğan’ın Hisar Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil bir evde, saat 19.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın esnasında ikamette olan ev sahibi Ali Caner, durumu fark eder etmez hızla dışarı çıkarak kendisini kurtardı.

Yaklaşık 2,5 saat mücadele edildi

Yangını fark eden çevredeki vatandaş, durumu acil durum yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi geldi. İlçedeki yağışlı havaya rağmen alevler hız kesmeden yükselirken; itfaiye çalışanlarına mahallede bulunan su tankerleri de destek oldu. Ekiplerin neredeyse 2,5 saat süren mücadelesi sonrası yangın, komşu binalara sıçramadan tamamen kontrol altına alındı ve akabinde söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken; iki katlı evde büyük çapta maddi hasar oluştu ve bina kullanılamaz hale geldi.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de olay yerine giderek yürütülen söndürme ve tahliye çalışmalarını yakından takip etti. Yetkililer, yangının kesin çıkış sebebini doğrulamak adına geniş çaplı bir inceleme başlattı.