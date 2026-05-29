Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yangın paniği yaşandı. Deprem riski taşıdığı gerekçesiyle iki yıl önce tahliye edilen ve o günden bu yana kullanılmayan eski PTT binası, gece yarısı alevlere teslim oldu. Kuşadası’nın Cumhuriyet Mahallesi Zeki Aydınlık Sokak’ta yer alan metruk yapıdan yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye görevlisi sevk edildi.

Ekipler cansiperane mücadele verdi

Olay yerine anında intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, binayı saran yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin cansiperane çalışmaları sonucu alevler yaklaşık iki saatlik zorlu bir mücadele sonrası söndürülerek kontrol altına alındı.

Vatandaş endişeyle takip etti

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangını endişeyle izleyen çevre sakinleri, alevlerin söndürülmesinin ardından rahat bir nefes aldı. Halihazırda atıl vaziyette bulunan binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Güvenlik güçleri, yangının çıkış nedenini belirleyebilmek adına bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı.