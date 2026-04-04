Yangın, Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.K. yönetimindeki tomruk yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracın ön kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, soğukkanlı bir şekilde aracı emniyet şeridine çekerek durumu yetkililere bildirdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine ekipler yoğun bir müdahale gerçekleştirdi.

Yangının yüklü tomruklara sıçramadan kontrol altına alınması, olası daha büyük bir facianın önüne geçti.

Tır tamamen kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise teselli oldu.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin net olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.

Otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.