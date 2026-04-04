İzmir’in Aliağa ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş için kapsamlı bir anma programı gerçekleştirildi. Program, öğle namazının ardından Merkez Camii’nde başladı. Ardından MHP Aliağa İlçe Teşkilatı binasında mevlit okutularak Türkeş için dualar edildi.

Lokma hayrı ve sergi yoğun ilgi gördü

Anma etkinlikleri kapsamında Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Öte yandan Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan ve Türkeş’in yaşamından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisi de ziyaretçilere açıldı. Sergi, vatandaşlardan ilgi gördü ve duygusal anlara sahne oldu.

“Türk milletinin gönlünde iz bıraktı”

MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, yaptığı açıklamada Türkeş’in Türk siyasi hayatındaki yerinin önemine dikkat çekti. Aydemir, Türkeş’in yalnızca bir siyasi lider değil, aynı zamanda bir dava adamı olduğunu belirterek, onun fikirlerinin ve mücadelesinin bugün de yol gösterici olduğunu ifade etti.

Aydemir, Türkeş’in hayatını milletine adadığını vurgulayarak, bıraktığı mirasın büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Geniş katılım dikkat çekti

Düzenlenen programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar arasında yerel yöneticiler ve belediye meclis üyeleri de yer aldı.

Program, MHP Aliağa İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Birlik ve vefa mesajı öne çıktı

Anma etkinliği boyunca yapılan konuşmalarda, Alparslan Türkeş’in fikirlerinin ve mücadelesinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, Türkeş’in hatırasının yaşatılmaya devam edeceğini belirterek, vefa ve birlik mesajı verdi.