Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi’nde meydana gelen olay, büyük üzüntü yarattı. Münir Özkul Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanda saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda, temizlik için daireye giden bir kadın hayatını kaybetti.

Cam silerken dengesini kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki Dilek Turan, gün boyunca temizlik yaptığı evde işlerini tamamladıktan sonra cam silmek için pencereye çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Turan, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Turan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Dilek Turan hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazanın kesin nedeninin yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacağı bildirildi.

