Günlük kullanımda ayakkabıların içinde oluşan kötü kokular, birçok kişinin ortak sorunu olmaya devam ediyor. Özellikle uzun süre giyilen ayakkabılarda oluşan nem ve bakteri kaynaklı koku, bazen sosyal ortamlarda rahatsız edici hale gelebiliyor. Son dönemde ise bu soruna karşı oldukça basit bir yöntem dikkat çekmeye başladı.

Çayın emici özelliği dikkat çekiyor

Uzmanlar olmasa da yöntemi deneyenler, çay yapraklarının doğal bir emici gibi davrandığını belirtiyor. Özellikle poşet çayın, ayakkabı içindeki nemi çektiği ve kötü kokunun oluşmasına neden olan bakterileri baskıladığı ifade ediliyor.

Siyah çay başta olmak üzere yeşil ya da aromalı çayların da benzer etki gösterdiği aktarılıyor. Bu durum, yöntemi hem kolay hem de ulaşılabilir hale getiriyor.

Uygulaması oldukça basit

Yöntemin uygulanışı da oldukça pratik. Tamamen kuru bir poşet çay alınıyor ve ayakkabının içine yerleştiriliyor. Özellikle parmak ucuna yakın bölgeye konulması öneriliyor.

Kısa süreli kullanımda bile etkisini gösterdiği belirtilirken, yoğun kokularda bir gece bekletildiğinde daha belirgin sonuç alındığı dile getiriliyor. Bazı kullanıcılar ise sadece 5 dakikada bile farkı hissettiğini söylüyor.

Doğal ve ekonomik bir alternatif sunuyor

Bu yöntem, kimyasal içerikli ürün kullanmak istemeyenler için alternatif bir çözüm olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda ayakkabının yapısına zarar vermemesi de tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Maliyetin düşük olması da dikkat çeken bir diğer detay. Evde bulunan basit bir malzemeyle çözüm sunması, yöntemi daha cazip hale getiriyor.

Ekstra koku isteyenler için küçük bir öneri

Sadece kötü kokudan kurtulmak değil, aynı zamanda ayakkabıya hoş bir koku kazandırmak isteyenler için aromalı çaylar öneriliyor. Özellikle meyveli veya yaseminli çayların daha ferah bir etki bıraktığı ifade ediliyor.