İzmir'in en iyi futbol takımı sıralamasında 2025-2026 sezonu itibarıyla açık ara önde olan kulüp Göztepe. Trendyol Süper Lig'de 52 puanla beşinci sıraya yükselen sarı-kırmızılılar, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından ligin en başarılı iç saha takımı konumunda. İzmir'in diğer köklü kulüpleri Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemen FK ise alt liglerde mücadele ediyor.

Göztepe nasıl bir tarihçeye sahip?

14 Haziran 1925'te Göztepe Gençlik Kulübü adıyla kurulan kulüp, Türkiye'nin en köklü spor kuruluşlarından biri. Güzelyalı ve Göztepe semtlerinden doğan kulüp, 1950 yılında Türkiye Futbol Şampiyonluğu'nu kazandı. 1969'da Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayarak Avrupa kupasında yarı finale çıkan ilk Türk takımı oldu. 1969 ve 1970'te Türkiye Kupası'nı, 1970'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

2022 yazında Londra merkezli yatırım şirketi Sport Republic, kulübün yüzde 70 hissesini satın aldı. Rasmus Ankersen yönetim kurulu başkanı oldu. Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov ile çıkılan yolda Göztepe, 2023-24 sezonunda otomatik yükselme bileti aldı ve iki sezon aranın ardından Süper Lig'e döndü.

Bu sezon Göztepe nasıl bir performans sergiliyor?

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet aldı. İç sahadaki 31 puanlık performans, Anadolu kulüpleri arasında zirvede. Brezilyalı golcü Juan Silva, attığı kritik gollerle takımı ayakta tuttu.

2020-2021 sezonunda 40 maçta topladığı 40 puanlık kulüp rekorunu, bu sezon 3 hafta kala 51 puanla aşan İzmir ekibi, kalan maçlarda yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda ligi beşinci tamamlayan takım Avrupa kupalarına gidebilecek. Bu senaryoda Göztepe son maçında Samsunspor'u yenerse Avrupa biletini kapacak.

Karşıyaka, Altay ve diğerleri ne durumda?

Şehrin diğer köklü kulüpleri ise farklı sınıflarda. Karşıyaka TFF 3. Lig 4. Grup'ta 50 puanla üçüncü sırada, play-off yarışında. Altay aynı grupta 20 puanla düşme hattının üzerinde mücadele ediyor. Bucaspor 1928, Altınordu ve Menemen FK ise TFF 2. Lig'de yer alıyor. 1963'ten bu yana ilk kez TFF 1. Lig'de bir İzmir takımı bulunmuyor.

Bu tablo, Göztepe'nin sadece güncel performans olarak değil, tarihsel başarı ve uluslararası prestij olarak da şehrin lokomotif takımı olduğunu gösteriyor.