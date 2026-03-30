İki çocuk annesi genç öğretmenin, polis memuru olan eşine ait silahla yaşamına son verdiği iddia ediliyor. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında adli süreç devam ederken, Akbalık'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Öğrencileri ve meslektaşları sosyal medyada duygusal paylaşımlarla acılarını dile getirdi.

Bahar Akbalık'a ne oldu?

Bahar Akbalık, 29 Mart 2026 tarihinde Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Gupsi AFAD TOKİ konutlarındaki evinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre genç öğretmen, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli eşi Tuncay Akbalık'a ait silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili savcılık tarafından derhal soruşturma başlatıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akbalık'ın cenazesi 30 Mart'ta memleketi Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Fatih TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde yaşanan en yürek burkan anlardan biri ise 7 yaşındaki öğrencisi Nehir Ada Yalçın'ın, öğretmeninin çerçeveli fotoğrafını gözyaşları içinde taşımasıydı.

Bahar Akbalık kimdir?

Bahar Akbalık, Kayseri Kocasinan doğumlu bir eğitimci. Yüksekova'daki Ahmedi Hani Ortaokulu'nda psikolojik danışman olarak görev yapıyordu. Çevresinde enerjik, idealist ve öğrencilerine büyük bir sevgiyle bağlı bir öğretmen olarak tanınıyordu. Annesi Mevlüde, babası Ahmet olan Akbalık, meslek hayatı boyunca öğrencilerinin hem akademik hem de duygusal gelişimine katkı sağlamaya çalışan bir isimdi. Vefatının ardından görev yaptığı okulda büyük bir boşluk oluştuğu belirtilirken, eğitim sendikaları ve yerel eğitim müdürlükleri de genç öğretmenin kaybı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

Bahar Akbalık evli miydi, çocuğu var mı?

33 yaşındaki Bahar Akbalık, evli ve iki çocuk annesiydi. Eşi Tuncay Akbalık, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak çalışıyor. Genç öğretmenin ani kaybı, görev yaptığı okuldaki öğretmen arkadaşları ve eğitim sendikaları tarafından paylaşılan taziye mesajlarıyla geniş yankı uyandırdı.