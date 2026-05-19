İzmir'in ovaları üç büyük havzaya yayılmış durumda. Bakırçay Havzası kuzeyde, Gediz Havzası kuzeydoğuda, Küçük Menderes Havzası ise güneydoğudan güneye uzanıyor. Her bir havza, kendi içinde birden çok ovaya sahip. Coğrafi olarak doğu-batı yönünde uzanan sıra dağlar arasındaki çöküntü alanlarında oluşan bu ovalar, deniz seviyesinden 0-200 metre arasında yükseklikte.

Bakırçay Havzası ovaları hangileri?

İzmir'in kuzeyinde yer alan Bakırçay Havzası, ilin tarımsal üretimine önemli katkı sağlayan ovalardan birini barındırıyor. Bu havzadaki başlıca düzlükler Bergama Ovası, Kınık Ovası, Bayat Ovası ve Çandarlı Ovası. Bakırçay Nehri'nin getirdiği alüvyonlarla beslenen bu topraklar, özellikle pamuk, tütün ve zeytin üretiminde verimli sonuçlar veriyor. Bakırçay Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü Dikili tarafında oluşan Dikili Ovası ise tipik bir delta ovası örneği.

Gediz Havzası ovaları neler sunuyor?

İzmir'in kuzeydoğusunda uzanan Gediz Havzası, kentin gıda güvenliği açısından kritik bir bölge. Bu havzadaki başlıca ovalar Menemen, Kemalpaşa ve Bornova Ovası. Menemen Ovası, Gediz Nehri'nin denize ulaşmadan önce alüvyonlarını biriktirdiği delta ovası niteliğinde. Üzüm, kayısı ve sebze üretimiyle tanınıyor. Kemalpaşa Ovası ise meşhur Kemalpaşa kirazıyla ülke genelinde bilinen bir tarım alanı. Bornova Ovası, kentleşmeyle birlikte büyük ölçüde yapılaşmış olsa da hâlâ önemli bağ ve bahçe varlığına sahip.

Küçük Menderes Havzası nasıl bir tablo çiziyor?

Üç havza içinde en geniş ova sistemine sahip olan Küçük Menderes Havzası, kentin güneydoğusundan başlayıp güneyi boyunca uzanıyor. Yaklaşık 1140 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip Küçük Menderes Grabeni, kıyıdan 100 kilometre kadar içerilere uzanıyor. Havzadaki başlıca ovalar Kiraz Ovası, Ödemiş Ovası, Bayındır Ovası, Tire Ovası, Torbalı Ovası, Pancar Ovası ve Menderes Cumaovası. Bu havzanın sonunda Selçuk-Efes Ovası yer alıyor. Antik Efes kentinin yakınındaki bu delta ovası, Küçük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü noktada oluşmuş.

Küçük Menderes Ovası, İzmir'in en verimli ovası kabul ediliyor. Aydın Dağları ve Bozdağlar arasında uzanan bu tektonik ovada incir, üzüm, zeytin, tütün ve pamuk üretimi yapılıyor. Ödemiş'in patatesi de bu havzanın simgelerinden.

Ne var ki son yıllarda iklim değişikliği, aşırı yer altı su kullanımı ve kuraklık bu ovaları tehdit ediyor. Torbalı'da yer altı su tablası 60 metrenin altına düşmüş durumda. 30 yıl öncesinde 1-2 metrede çıkan sular artık çok daha derinde.