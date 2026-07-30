Zafer Partisi'nde İzmir teşkilatlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevine İlterişhan Gökalp'in atandığı öğrenildi. Atama kararını Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Görev tebliği İl Başkanlığı'nda!

Sinan Bezircilioğlu, İlterişhan Gökalp'in görevlendirilmesinin, İl Başkanlığı'nın önerisi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın onayıyla yapıldığını ifade etti. İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen törende Gökalp'e ilçe başkanlığı görevi resmen iletilirken, yeni yönetim kuruluna da başarı dileklerinde bulunuldu.

"Partimizi daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum"

Paylaşımında yeni yönetime başarıl dileklerini ileten Bezircilioğlu, İlterişhan Gökalp ve ekibinin Zafer Partisi'ni Güzelbahçe'de daha güçlü bir konuma taşıyacağına inandığını sözlerine ekledi. İl Başkanı Bezircilioğlu, teşkilatlanma çalışmalarının sadece Güzelbahçe ile sınırlı olmadığını ifade ederek, İzmir'in tüm ilçelerinde çalışmaların kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.

"30 ilçede teşkilatlanma çalışmalarımız sürüyor"

Paylaşımında İzmir genelindeki parti yapılanmasına da vurgu yapan Bezircilioğlu, Güzelbahçe'nin dışında diğer ilçelerde de teşkilatlanma faaliyetlerinin sürdüğünü ifade ederek, partinin İzmir'deki hedeflerine adım adım ilerlediğinin altını çizdi.