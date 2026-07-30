Son Mühür / Yağmur Daştan - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası, Özgür Özel'in genel başkanlık görevinin 21 Mayıs 2026'da düşürülmesinin ardından kurulan YENİ Parti de kuruluş çalışmaları sürüyor. Türkiye’de pek çok isim CHP’den ayrılıp YENİ Parti’ye geçmeye karar verirken İzmir’in de 30 ilçe örgütünde istifa dalgası yaşandı. Geçtiğimiz günlerde CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü’nden de istifa açıklaması gelirken önümüzdeki 1 Ağustos cumartesi günü yeni üye kayıtlarına başlanacağı öğrenildi. Güzelbahçe’de YENİ Parti’ye 1 numaralı üyelik başvurusunun ise geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilen ve ardından da belediye başkanı Mustafa Günay için boş bırakılacağı ifade edildi.

“En az bin üyeyle başlayacağız”

CHP üyesiyken Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevini yürüten Devrim Seyrek, Günay’ın avukatları aracılığıyla bu isteği kendilerine ilettiğini belirtti. “Biz de seve seve kabul ettik” diyen Seyrek, “2 meclis üyesi haricinde tüm meclis üyeleri ve başkan vekilimiz Yeni Parti’ye geçti. Onun dışında her şey şu anda olağan akışında sürüyor. Binamız tamam, tabelamızı taktık her şey de hazır. Hazırladık binamızı, tabelamızı taktık, her şey hazır. Cumartesi günü üyelik kayıtlarımız başlayacak. En az bin üyeyle başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Seyrek’ten dikkati çeken karar: Siyaseti bırakıyorum!

Günay ile yakın zamanda görüştüklerini ve karşılıklı istişarelerde bulunduklarını da aktaran Seyrek, “Ben siyaseti bırakacağım ve tamamen müzik hayatıma devam edeceğim. Doğal olarak yeni dönemde de ilçe başkanı olmayacağım. Mustafa Başkan ile en son görüşmemizde bu konuyu da tartıştık, konuştuk. Doğal olarak o bırakmamı istemiyor ama sağ olsun anlatınca anlayışla karşıladı” dedi.

“Günay’ın morali gayet yerinde”

Günay’ın moralinin oldukça yerinde olduğunu da belirten Seyrek, “Beklediğimden çok daha iyi bir Mustafa Günay ile konuştum” mesajı verdi.

Yeni ilçe başkanı kim olacak?

YENİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı’na atanacak isim hakkında da Seyrek şu ifadeleri kullandı: “Bugün istişareler biter, yarın atamalar yapılır. O zaman da il başkanımız yeni ilçe başkanımızı ilan eder.”