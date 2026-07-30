Son Mühür - Güzelbahçe Devrimci Emekliler Sendikası, Türkiye'de emeklilerin karşı karşıya kaldığı ağır ekonomik koşullara, artan yoksulluğa ve demokratik sorunlara dikkat çekmek için farkındalık eylemi düzenledi. Devrimci Emekliler Sendikası Güzelbahçe Şube Başkanı Mehmet Tuncer, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine çıkarak emeklilerin ve toplumun ortak taleplerini kamuoyuna ilan etti. Zirvede yapılan değerlendirmelerde milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşadığı, hayat pahalılığı ve hukuksuzluk nedeniyle geniş kesimlerin mağduriyet yaşadığı dile getirildi.

"Emeklinin feryadını tüm ülkeye duyurmak için Ağrı Dağı'ndayız"

Zirveye ulaşmasının ardından emeklilerin insanca yaşam hakkına vurgu yapan Şube Başkanı Mehmet Tuncer, eylemin amacını "Özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz. Emeklilerimizin insanca yaşam hakkını, halkımızın adalet, demokrasi ve refah taleplerini duyurmak için bugün sesimizi Türkiye'nin zirvesi olan Ağrı Dağı'ndan yükseltiyoruz. Amacımız, emeklinin feryadını ve halkın ortak vicdanını tüm ülkeye duyurmaktır." sözleriyle anlattı.

Siyasi iktidarın halkın taleplerine kayıtsız kaldığını savunan ve adalet vurgusu yapan Güzelbahçe Devrimci Emekliler Sendikası, ekonomik koşulların iyileştirilmesi ile demokratik hakların korunması çağrısında bulunarak mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın haklı direnişimiz!"