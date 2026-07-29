Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Güzelbahçe’de de CHP mi YENİ Parti mi muamması noktalandı. Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, yanına 10 belediye meclis üyesini ve örgütün eski yöneticilerini alarak CHP’den ayrıldı. Ekip, yola Yeni Parti çatısı altında devam edecek. Karar, Yeni Parti İlçe Binası önünde toplanan kalabalık bir grupla paylaşıldı.

"Bir kapıyı öfkeyle çarpmıyoruz"

Kameraların karşısına geçen Ayşe Akın’ın hedefinde kimse yoktu; aksine helalleşme havası hakimdi. Konuşmasına Nazım Hikmet’in "En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız" dizesiyle başlayan Akın, yaşanan süreci bir kavga değil, zorunlu bir yol ayrımı olarak tanımladı.

Siyasette koltukların geçici olduğunu söyleyen Akın, "Biz buraya kimseye kırgınlık anlatmaya gelmedik. Bir kapıyı öfkeyle çarpmıyoruz, sadece umuda yeni bir sayfa açıyoruz," dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı kalacaklarını hatırlatan Başkan Vekili, mücadelelerini Özgür Özel’in liderliğinde sürdüreceklerini belirtti.

1 Numaralı rozet cezaevindeki isme ayrıldı

Toplantıda söz alan eski CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise dikkat çeken iki noktaya değindi. Seyrek, şu an özgürlüğünden yoksun olan yol arkadaşları Mustafa Günay unutulmadığını, Yeni Parti’deki 1 numaralı üyelik formunun yönetim kararıyla ona ayrıldığını açıkladı.

İnternet haberlerinde çıkan "Eski ilçe binası boşaltılırken demirbaşlar alındı" iddialarına da değinen Seyrek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Binayı da parti aracını da tertemiz teslim ettik. Mevcut CHP yönetiminden bu asılsız haberleri derhal düzeltmesini bekliyoruz."

Mecliste denge değişti

Açıklamanın ardından istifa dilekçeleri imzalandı, yeni partiye geçişler resmileşti. Ayşe Akın’la birlikte hareket eden ve meclis aritmetiğini doğrudan etkileyen 10 meclis üyesi şöyle:

Altan İnanç

Çağlayan Bilgen

Ezgi Naz Soysal

Keramettin Yüksel

Ali Dönmez

Erkin Kalan

Ali Turan

Osman Kaçmaz

Mahmut Can Doğan

Işık Güneşdoğdu

