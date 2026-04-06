Avrupa’da “kırmızı elmas” olarak adlandırılan Frenk üzümü, Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede geniş bir pazar payına sahip. Taze ve işlenmiş olarak tüketilen bu meyve, özellikle gastronomi dünyasında önemli bir yer tutuyor. Market raflarında kilogram fiyatı 20 ile 30 Euro arasında değişen ürün, lüks tüketim kategorisinde değerlendiriliyor.

Damak tadı farkı tüketimi belirliyor

Frenk üzümünün Türkiye’de yaygınlaşamamasının en önemli nedenlerinden biri kültürel beslenme alışkanlıkları. Avrupa mutfağında et yemeklerinde meyve bazlı ekşi sosların kullanımı yaygınken, Türk mutfağında bu tarz kombinasyonlar oldukça sınırlı kalıyor. Bu durum, ürünün iç piyasada talep görmesini zorlaştırıyor.

Üretim var ama pazarda karşılığı yok

Türkiye’nin iklim koşulları Frenk üzümü yetiştiriciliği için uygun olmasına rağmen üretim oldukça sınırlı seviyede kalıyor. Ürün genellikle hobi amaçlı ya da niş pazarlara yönelik yetiştiriliyor. Semt pazarlarında neredeyse hiç rastlanmayan Frenk üzümü, büyük marketlerde ise egzotik meyve kategorisinde yüksek fiyatlarla satılıyor. Buna rağmen tüketici tarafından tercih edilme oranı düşük seyrediyor.

Geniş kullanım alanına rağmen sofraya giremiyor

Frenk üzümü; pastacılık sanayisinden et soslarına, kozmetik ürünlerden ilaç sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Gıda mühendisleri ve ziraat uzmanları, meyvenin yüksek antioksidan içeriğine ve C vitamini zenginliğine dikkat çekiyor. Ancak Türkiye’deki “sofralık meyve” algısı, bu potansiyelin önüne geçiyor.