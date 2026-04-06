Evlerde yaygın olarak kullanılan kokulu mumların hava kalitesini ciddi şekilde bozabildiği ve sigaradan daha riskli sonuçlar doğurabileceği ortaya kondu.

Günlük yaşamda rahatlatıcı etkisi nedeniyle tercih edilen kokulu mumlar, yeni bir araştırmayla yeniden tartışmaya açıldı. İrlanda’daki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar, bu ürünlerin havadaki ince toz oranını ciddi seviyede artırabildiğini belirledi. Ölçümler, ortaya çıkan partikül miktarının Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği sınırların çok üzerinde olabildiğini gösterdi.

Zehirli gazlar ortaya çıkıyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise mumların yaydığı gazlar oldu. Kokulu mum ve tütsü kullanımının, kükürt dioksit, karbon monoksit ve azot oksit gibi zararlı gazların açığa çıkmasına neden olduğu ifade ediliyor. Bu gazların etkisinin bazı durumlarda ince partiküllerden bile daha güçlü olabileceği vurgulanıyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle kapalı alanlarda ciddi bir risk oluşturduğunu belirtiyor.

Kısa vadede tahriş, uzun vadede risk

Kokulu mumların etkisi yalnızca uzun vadede ortaya çıkmıyor. Araştırmaya göre kısa süreli kullanımda bile gözlerde yanma, burunda hassasiyet ve boğazda tahriş gibi etkiler görülebiliyor. Öksürük ve hapşırma gibi belirtiler de bu süreçte sıkça yaşanıyor.

Ancak asıl riskin uzun vadede ortaya çıktığı ifade ediliyor. Uzmanlar, sürekli maruz kalınan bu maddelerin kronik bronşit, kalp damar hastalıkları ve akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının görülme ihtimalini artırabileceğini söylüyor.

Kronik hastalığı olanlar dikkat etmeli

Araştırmada özellikle astım hastaları için ayrı bir uyarı yapılıyor. Kokulu mumların tetiklediği hava kirleticiler, astım krizlerini artırabiliyor. Bu nedenle kronik solunum hastalığı bulunan kişilerin bu tür ürünleri kullanırken daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Doğal mumlar da tamamen güvenli değil

Riskleri azaltmak amacıyla tercih edilen doğal balmumu mumlarının da tamamen masum olmadığı ifade ediliyor. Araştırmaya göre bazı bileşenler, ortamda bulunan ozon ile reaksiyona girerek zararlı yan ürünlerin oluşmasına neden olabiliyor.