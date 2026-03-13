Son Mühür- Sosyal medyada uzun süre gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, tahliyelerinin ardından başlattıkları yeni yaşamlarıyla yeniden konuşulmaya devam ediyor.

Çift bu kez lüks araçlarıyla gündeme geldi. İddialara göre Engin Polat, bir dönem sosyal medya paylaşımlarının simgesi haline gelen Ferrari marka aracını satışa çıkardı.

Dilan Polat’ın paylaşım sessizliği merak uyandırdı

Geçtiğimiz günlerde tüp bebek yöntemiyle üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklayan Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarındaki sessizlikle takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Uzun süre paylaşım yapmaması, çiftin yeni hayatına dair farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Bu süreçte sessizliği bozan hamle ise eşi Engin Polat’tan geldi.

Operasyonda çekilen araçlar yeniden gündemde

2023 yılında yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında Polat çiftine ait birçok lüks araç yediemin otoparkına çekilmişti. Daha sonra bazı araçların geri alınmasıyla birlikte bu araçların akıbeti de merak konusu olmuştu.

Son günlerde sosyal medyada yayılan ilan görüntüleri, Polat ailesine ait olduğu öne sürülen araçlardan birinin satışa çıkarıldığını ortaya koydu.

Kırmızı Ferrari için istenen fiyat dudak uçuklattı

İddialara göre Engin Polat, bir dönem sosyal medya paylaşımlarında sık sık görülen kırmızı Ferrari marka otomobili satışa çıkardı. Lüks araç için belirlenen fiyat ise dikkat çekti. Paylaşılan ilan görüntülerine göre Ferrari’nin satış fiyatı 38 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.