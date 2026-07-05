Son Mühür- Gazze'de yaşanan trajedinin baş aktörleri arasında yer alan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e İsrail dışında huzur yok gibi duruyor.

Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik politika ve uygulamaları nedeniyle "gözaltına alınma" ABD'ye yapacağı duyurulan geziden vazgeçtiği belirtiliyor.

İsrail'in Haaretz ve Jerusalem Post gazetelerinin verdiği bilgiye göre aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Bakan Ben-Gvir New York'a gitmeyecek.

Ben-Gvir'in, Birleşmiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a planladığı ziyareti, insan hakları gruplarının protesto gösterileri düzenlemesi ve hakkındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği gözaltı kararı olduğu gerekçesiyle endişelendiği öğrenildi.

Hind Receb Vakfı devrede...



The Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise Ben-Gvir'in bu hafta New York'ta düzenlenecek uluslararası polis şefleri konferansına katılımını iptal etmesinin arkasında yasal baskıların olduğu belirtildi.

Gazete, Belçika merkezli insan hakları kuruluşu Hind Receb Vakfının, Filistinli esirlere yönelik politikaları nedeniyle Ben-Gvir hakkında ABD'de yasal şikayetlerde bulunarak, bu iptalde rol oynadığını aktardı.

Ben-Gvir'in ofisinden ise iptal kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ben-Gvir, mayıs ayı sonlarında, denizde müdahale edilerek gözaltına alınan "Sumud Filosu" aktivistlerinin elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek darbedildiğini gösteren bir videoyu paylaşmasının ardından uluslararası tepki çekmiş, Fransa ve İrlanda'ya girişi engellenmişti.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.