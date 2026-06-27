Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Almanya’yı da etkisi altına aldı. Ülke genelinde termometrelerin 42 santigrat dereceye ulaştığı Almanya'da, evlerinde soğutma sistemi bulunmayan kişiler serinlemek için klima ve vantilatör almaya yöneldi. İlgi o kadar yoğundu ki Alman basını artan yoğun talep sonucu ülkenin en büyük iki elektronik perakendecisinin mağazalarında klima ve vantilatör stokları tükendiğini duyurdu.

Müşteri hizmetlerinden "Stok yok" özrü

Bavyera eyaletine bağlı Ingolstadt kentindeki şubelerin müşteri hizmetlerini arayanlara, "Şu anda klima ve vantilatörlerin bulunabilirliğiyle ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Maalesef stoklarımız tükendi, bu nedenle mağazalarımızdaki bulunabilirlik hakkında size doğrudan bilgi veremiyoruz. Bu durum nedeniyle özür dileriz. Acil durumlarda lütfen hatta kalın. Anlayışınız için teşekkür ederiz" cevabı verildi.

Perakendecilerden birinin canlı destek hattında yapılan yazışmada ise bir yetkili, "Maalesef şu anda stoklarımızda klima bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.