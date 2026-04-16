Son Mühür/ Beste Temel- Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen o kara haberler, Bornova’daki eğitim emekçilerinin sabrını sonunda taşırdı. "Artık yeter" diyen öğretmenler, antrenörler ve eğitmenler, kalemlerini bir kenara bırakıp meydanlara indi. Yarım gün iş bırakan eğitim ordusu, okullardaki şiddet sarmalına karşı direnişe geçti. Meselenin üç beş kendini bilmezin yaptığı "münferit" bir olay olmadığını, tam aksine devasa bir ihmaller zincirinin sonucu olduğunu Bornova sokaklarında yankılanan sloganlarla tüm Türkiye’ye duyurdular.

"Karanlığa teslim olmayacağız!"

Çamdibi BELGEM binasının önü bugün sadece bir basın açıklamasına değil, haysiyetli bir duruşa sahne oldu. Çocuk oyun merkezlerinden spor kurslarına kadar her birimden eğitmen, omuz omuza vererek dayanışmayı büyüttü. Eğitmenler attıkları sloganlarda haksız yere öldürülen çocukların, eğitmenlerin hakkını savundu ve "Yaşamak haktır, susma haykır!" dedi. Bu sesleniş sadece bir tepki olarak algılanmamakla birlikte öğrencisinden velisine kadar herkesin içinde yanan ateşe bir tercüman olur nitelkteydi.

Akşam eve sağ dönebilecek miyiz?

DİSK Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu, mikrofonu eline aldığında gerçekleştirdiği konuşma ile herkesin sözcüsü oldu. Nazlıoğlu’na göre Türkiye’de artık karnımızın doyup doymadığını değil, akşam eve sağ salim dönüp dönemeyeceğimizi, yani en temel hakkımız olan "yaşamı" tartışır hale geldik. Nazlıoğlu konuşmasına ölen çocukların eğitimcilerin yaşam hakının elinden alınması nedeniyle tepki göstererek şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi.

"Kadınların, çocukların, işçilerin ve şimdi de öğretmenlerin can güvenliği pamuk ipliğine bağlı. Eğitim kurumlarına sıkılan her kurşun, aslında bu ülkenin aydınlık geleceğine sıkılıyor," diyerek durumun vahametini özetledi Nazlıoğlu.

Laf değil, icraat bekliyoruz!

Bornovalı eğitimcilerin ajandası net, talepleri ise son derece insani:

Okulların kapısına kilit değil, gerçek bir güvenlik sistemi kurun. Uzman personel sayısını artırarak okulları sahipsiz bırakmayın. Psikososyal destekle şiddetin kökünü daha filizlenmeden kurutun.