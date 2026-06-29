Son Mühür- Son dönemde sergilediği performansla yatırımcısını üzen BIST 100 endeksi haftayı da 14.274 puandan tamamlamıştı.

Haftalık bazda yüzde 3.13 geri çekilen endeks düşüşünü sürdüren altınla birlikte yatırım araçları içinde kaybettirenler safında yer almaktan kurtulamamıştı.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.33'lük yükselişle 14.321 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Açığa satış yasağı kaldırıldı...



Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirimde 2 Mart'tan bu yana uygulanan açığa satış yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, ''Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mart – 26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasasında emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5:1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir'' denildi.



Küresel piyasalar endişeli...



Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasındaki gerilimi takip eden küresel piyasalar, fed'in faiz arttırımına yönelik sinyalleri ve teknoloji şirketi hisselerinin aşırı değerlendiğine yönelik iddialar nedeniyle endişeli bir dönemden geçiyor.

Japon Nıkke endeksi yüzde 0.2 ve Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0.26 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Aşağı yönlü hareketliliği devam eden onsa altın yüzde 0.87'lik geri çekilişle 4.046 dolardan, gram altın 6.066 liradan,

gümüş 58.20 dolardan,

yeniden 60 bin doların altında gerileyen bitcoin 59.719 dolardan,

brent petrol 71.89 dolardan işlem görüyor.