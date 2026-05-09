Son Mühür- İran merkezli savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan enerji krizi sonrası yükselişine mola veren BIST 100 endeksi, son haftalarda yeniden yönünü yukarı doğru güncellemiş görünüyor.

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri yatırımcısının yüzünü güldüren bir performansa imza atarak yüzde 4.29 değer kazandı.

BIST 100 endeksi 15 bin puanın üzerinde...



BIST 100 endeksi, en düşük 14.321,03 puanı ve en yüksek 15.167,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,29 üzerinde 15.062,65 puandan tamamladı.

Yatırım araçları içinde bu hafta BIST 100 endeksini takip eden altın oldu.



Altının gram fiyatı yüzde 3.19, Cumhuriyet altının fiyatı yüzde 3.17 değer kazandı.

Emeklilik fonları yüzde 2.54, yatırım fonları ise yüzde 2.27 artışla listede yerini aldı.

Döviz cephesinde avro, dolara göre yatırımcısına daha çok kazandıran araç oldu.

Avro yüzde 1.15, dolar ise yüzde 0.40 oranında artış gösterdi.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,65 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.