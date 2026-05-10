Türkiye'nin 81 iline yayılan ve yasa dışı bahis ekosistemini hedef alan geniş çaplı operasyonlar, cumhuriyet tarihinin en büyük adli para cezası dalgasını tetikledi.

SİBER POLİS VERİ TABANLARINI ELEK GİBİ ELEDİ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel'in aktardığı gelişmelere dayanarak, siber güvenlik ekipleri ve savcılıkların yürüttüğü ortak çalışmada yasa dışı bahis platformlarının dijital altyapılarına girildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen teknik takipler sonucunda, sistemlerde yer alan 13 milyon 800 bin adet veri tek tek analiz edildi.

3 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE CEZA YOLDA

Yapılan derinlemesine taramalar neticesinde TC Kimlik numarası kesin olarak tespit edilen 3 milyon 173 bin bireyin doğrudan yaptırımla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Yetkililer, sadece oyuncuların değil, finansal ağın da çökertilmesi amacıyla 14 binden fazla para yatırma ve 52 binden fazla para çekme hesabının inceleme altına alındığını kaydetti.

ÜNLÜ SPORCULAR VE YÖNETİCİLER LİSTEDE

Soruşturmanın ulaştığı boyut, yasa dışı bahis ağının yalnızca sıradan vatandaşlarla sınırlı olmadığını gözler önüne serdi.

Hazırlanan dev ceza listesinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarından tanınmış sporcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticilerinin de bulunduğu iddia edildi.

İlgili birimler, kimliği netleşen istisnasız her bireye adli sürecin tebliğ edileceğinin altını çizdi.

ÜST SINIR 400 BİN LİRAYA ULAŞTI

Yasa dışı bahis oynamak mevcut kanunlarda "kabahat" olarak değerlendirilse de, 2026 yılı için güncellenen ceza tarifeleri adeta servet değerinde yaptırımlar içeriyor.

Kabahatler Kanunu çerçevesinde uygulanacak idari para cezalarının alt sınırının 100 bin TL, üst sınırının ise 400 bin TL olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu tutarların, kişilerin para transfer sıklığına ve oynadıkları miktara göre değişiklik göstereceği aktarıldı.