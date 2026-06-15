Yaşanan kafa karışıklıklarını gidermek ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin kritik değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'de Dekont ve Sözleşme Kiracının Kalkanıdır

Banka transferlerinde "kira bedeli" ifadesinin unutulmasının ya da yazılmamasının tek başına dünyaların sonu olmadığını ifade eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracıların panik havasından çıkması gerektiğini söyledi. Şahin'in açıklamaları ışığında, eğer tarafların imzaladığı geçerli bir kira sözleşmesi bulunuyorsa ve ödemeler banka kanalıyla mülk sahibine istikrarlı biçimde yollanıyorsa, kişi otomatik olarak temerrüt (borçlu) durumuna düşmüyor. Yargı süreçlerinde banka hareketlerinin ve kira kontratının bir bütünlük içinde değerlendirildiğini belirten Şahin, emsal niteliğindeki davalarda mahkemelerin ödemenin ispatlanabilirliğini baz alarak kiracıyı koruduğunu vurguladı. Dolayısıyla İzmir'de parayı elden değil dijital yollarla ödeyen ve belgeleyen biri için boş bir açıklama satırı büyük bir risk oluşturmuyor.

Çifte Kira Taleplerine Karşı Savunma Mekanizmaları

Bazı kötü niyetli mülk sahiplerinin, dekontlarda açıklama bulunmamasını fırsata çevirip "bu para kira değildi, borç ödemesiydi" şeklinde iddialarla aynı dönemin kirasını ikinci kez istemesi İzmirli kiracıların en çok korktuğu senaryo durumunda. Mahmut Şahin, bu tarz mükerrer ödeme talepleri karşısında kiracının asla geri adım atmaması ve yasal zeminlerde hakkını araması gerektiğini açıkça dile getirdi. Mülk sahibinin icra müdürlüklerine başvurması durumunda, kişinin elindeki sözleşme ve geçmiş döneme ait banka dökümleriyle anında itiraz dilekçesi verebileceği belirtildi. Ancak mahkemelerin her dosyayı kendi delil durumuna göre inceleyeceği gerçeği göz önüne alındığında, kiracıların ellerindeki tüm bilgi, belge ve yazışmaları güvenli bir şekilde arşivlemesi büyük bir zorunluluk taşıyor.

Nakit Teslimat İspat Krizine Yol Açabilir

Nakit olarak yapılan kira teslimatlarında ispat mekanizmasının çöktüğünü belirten Şahin, ev sahibinin parayı aldığını inkar etmesi halinde kiracının ödemeyi yaptığını kanıtlayamayarak hukuken çaresiz kalacağını hatırlattı.