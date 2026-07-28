Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren İzmir ekibi Göztepe Basketbol, genç oyuncu Kerem Soyuçaylı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, 2006 doğumlu oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığını resmi açıklamayla kamuoyuna duyurmuş oldu.

Süper Lig deneyimi yaşadı!

1.84 metre boyundaki oyun kurucu Kerem Soyuçaylı, basketbol yaşantısına Bahçeşehir Koleji altyapısında start verdi. Altyapı kategorilerinde göstermiş olduğu başarılı performansla göze çarpan genç oyuncu, U18 Türkiye Şampiyonası'nı asist ve top çalma lideri olarak noktalayarak önemli bir başarı elde etti.

Gelişimini devam ettiren Soyuçaylı, son olarak Aliağa Petkimspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde boy göstererek üst düzey lig tecrübesini de edinmiş oldu..

"Hoş geldin" mesajı!

Transferi açıklayan Göztepe Basketbol, yapmış olduğu açıklamada genç oyuncuya yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Kerem Soyuçaylı'ya sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

