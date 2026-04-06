Derbinin kaderini etkileyen bu gelişme sonrası taraftarlar ve spor kamuoyu aynı soruları sormaya başladı: Asensio sakatlandı mı? Durumu ne kadar ciddi? Sezonun kalan bölümünde forma giyebilecek mi? İşte İspanyol yıldızın sakatlığına dair bilinen tüm ayrıntılar.

Asensio derbide nasıl sakatlandı?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 24. dakikasında yaşanan pozisyon, maçın seyrini tamamen değiştirdi. Marco Asensio, Beşiktaşlı forvet Hyun-Gyu Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekibinin sahaya girmesiyle ilk müdahalesi yapılan İspanyol oyuncu, kısa bir süre ayakta kalmayı denese de devam edemeyeceğini anladı. Teknik direktör Domenico Tedesco risk almayı tercih etmedi ve Asensio'nun yerine Fred'i oyuna dahil etti.

Asensio'nun sağlık durumu ne?

Maç sonrasında Fenerbahçe cephesinden resmi bir açıklama henüz gelmedi. İlk değerlendirmeler, değişikliğin tamamen tedbir amaçlı yapılmış olabileceğine işaret etse de kesin teşhis için detaylı tıbbi kontrollerin beklenmesi gerekiyor. Kulüp kaynaklarından gelen sinyallere göre derbi sonrası yapılacak görüntüleme sonuçlarının ardından Asensio'nun durumuna ilişkin resmi bilgilendirme paylaşılacak.

Asensio kaç hafta yok?

Asensio'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı şimdilik belirsiz. Ancak İspanyol yıldızın kariyer boyunca yaşadığı sakatlık geçmişi, bu süreçte önemli bir referans noktası oluşturuyor. Özellikle 2019/20 sezonunda 250 gün boyunca forma giyememesi ve 45 maç kaçırması, en ağır sakatlık dönemi olarak kayıtlara geçti. Bu sezon ise şu ana kadar yalnızca 9 günlük iki küçük sakatlık atlattığı ve sadece 2 maç kaçırdığı biliniyor.

Hafif bir zorlanma tespit edilmesi halinde kısa sürede sahalara dönmesi olası görünüyor. Ancak daha ciddi bir bulgu ortaya çıkarsa birkaç haftalık ayrılık gündeme gelebilir. Zirve yarışında her puanın altın değerinde olduğu bu evrede Asensio'nun yokluğu, sarı-lacivertli ekibin ofansif gücünü doğrudan etkileyecek bir faktör olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe taraftarlarının gözü, kulüpten gelecek resmi sağlık raporuna çevrilmiş durumda.