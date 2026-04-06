Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynadığı derbi maçta Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Penaltıya gerek yoktu

Tedesco, galibiyet için penaltıya ihtiyaç olmadığını belirterek, "Net pozisyonlarımız vardı. Nene’nin 5 metreden kaçırdığı pozisyon vardı. Karşı karşıya kaldığımız pozisyonlar vardı. İyi bir performans sergiledik, iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri

Talisca’nın gücünün azalması nedeniyle oyundan alındığını ifade eden Tedesco, Asensio’nun durumunun ciddi olmadığını ve oyuncunun kısa sürede sahalara dönebileceğini söyledi.

Kante’nin performansı övgü topladı

Fransız orta saha oyuncusu Ngolo Kante’nin derbideki performansına dikkat çeken Tedesco, "Kante ikinci toplarda çok güçlüydü, ofansif ve savunma anlamında belirleyiciydi" ifadelerini kullandı.

Her maçın önemi

Tedesco, takımın her maçı kazanması gerektiğini vurguladı: "Her şey mükemmel değil, ama baskı oyunun bir parçası. Önümüzde 5 lig maçı ve Türkiye Kupası var. Sezon ateşli geçecek."