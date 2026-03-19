2006 yılından bu yana kesintisiz olarak ekranlarda kalmayı başaran Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri. Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi, 20. sezonunda da reyting yarışında iddialı konumunu sürdürüyor.

Arka Sokaklar 20 Mart neden yok?

Arka Sokaklar dizisinin 20 Mart Cuma akşamı yayınlanmamasının sebebi Ramazan Bayramı tatili. 20 Mart tarihi bayramın birinci gününe denk geldiği için Kanal D, tıpkı diğer kanallar gibi normal yayın akışında değişikliğe gitti. Bayram dönemlerinde dizilerin yeni bölüm yayınlamaması televizyon sektöründe alışılmış bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Yalnızca Arka Sokaklar değil, pek çok dizi de aynı nedenle bu hafta ara verdi.

Arka Sokaklar 744. bölüm ne zaman yayınlanacak?

İzleyicilerin merakla beklediği Arka Sokaklar 744. bölüm, 27 Mart 2026 Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte dizi, normal yayın akışına geri dönecek. Dizinin 20. sezonundaki heyecan verici gelişmeler, bayram sonrasında kaldığı yerden devam edecek.

Arka Sokaklar dizisi hakkında kısa bilgi

Arka Sokaklar, 31 Temmuz 2006 tarihinde ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı. Polisiye ve dram türündeki dizi, İstanbul'da görev yapan bir polis ekibinin hem mesleki hem de özel hayatlarını konu alıyor. Yaklaşık 20 yıllık yayın süresiyle Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, geniş oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayeleriyle her kuşaktan izleyicinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizinin sadık izleyici kitlesi, 27 Mart'ta ekrana gelecek yeni bölümü heyecanla bekliyor. Bayram tatili boyunca tekrar bölümlerle ekranda kalmaya devam eden dizi, yeni sezon finaline doğru ilerliyor.