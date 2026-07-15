İzmir’e kadar ulaşan lezzetli patateslerin serüveni Afyonkarahisar ilinde başladı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hasadı başlayan patates bu yıl kilogram fiyatı ile üreticilerin yüzünü güldürdü. Patates üreticisi Necati Aydoğan, hasada başladıklarını belirterek verim ve fiyatlardan memnun olduklarını söyledi.

Sandıklı’da hasat mesaisi başladı

Türkiye’nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı. Patates denilince adından bahsedilen ilçede tarlalarda makineler ile sökülen patatesler çuval çuval dolduruluyor. Çuvallara doldurulan lezzetli patatesler satışa hazırlanıyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen ürünler başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin birçok iline sevk ediliyor. Serüvevnin sonunda ise patatesler sofralarımıza lezzetli yiyecekler olarak geliyor.

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Üretim alanı geniş, fiyatlar yüz güldürüyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 800’ün üzerinde üretici tarafından bu yıl 35 bin dekarın üzerinde alanda patates ekimi gerçekleştirildi. Geçen yıl tarlalardan kilogramı yaklaşık 5 liradan satılan patatesler bu yıl neredeyse 4-5 katından alıcı buluyor. Üretici fiyattan mutlu oldu söylerken ilçede yaklaşık 4 ay daha devam etmesi bekleniyor.