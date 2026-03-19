Araç kullanırken sürücülerin en büyük yardımcılarından biri olan telefon tutucularıyla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'nda çok net kurallar yer alıyor. Son günlerde sosyal medyada fenomen olan trafik polisi Hüseyin Odabaşı'nın uyarılarıyla yeniden gündeme gelen konu, binlerce sürücüyü arama motorlarına yönlendirdi. Tıpkı multimedya ekranlarında olduğu gibi, sürücünün görüş alanını kısıtlayan ve dikkatini dağıtan cihaz konumlandırmaları çok ağır yaptırımları beraberinde getiriyor. Cama yapıştırılan tutucular yüzünden kesilen 21 bin TL'lik cezalar ve trafikten men kararları, sürücüleri araç içindeki doğru açıyı bulmaya zorluyor.

ARABALARDA TELEFON TUTUCU NEDEN YASAK?

Aslında araç içerisinde telefon tutucu kullanmak tamamen yasak değil. Ancak cihazların öne sabitlenmesi yasak. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, sürücünün tam görüş sahası içinde herhangi bir cihazın bulunması kural ihlali sayılıyor. Çünkü ön camın ortasına veya sürücü hizasına yerleştirilen telefonlar; ani frenlemelerde, kavşak geçişlerinde veya yaya yollarında kör noktalar yaratarak ciddi kazalara davetiye çıkarıyor.

TELEFON TUTUCU NEREYE TAKILMALI? (DOĞRU KULLANIM)

Peki, navigasyon kullanmak veya gelen aramaları güvenle görmek isteyen sürücüler ne yapacak? Yeni düzenlemelere ve trafik uzmanlarının uyarılarına göre telefon tutucularını camdan tamamen uzaklaştırmak gerekiyor.

Güvenli sürüş için telefon tutucuların sabitlenmesi gereken doğru yerler şunlar:

Havalandırma ızgaraları (Kalorifer petekleri)

Ön konsolun alt veya orta bölmeleri (Görüş hizasının altı)

Bu bölgelere takılan aparatlar, hem sürücünün yolu net görmesini sağlıyor hem de olası bir polis çevirmesinde ceza riskini sıfıra indiriyor.

2026 CAMA TELEFON TUTUCU TAKMANIN CEZASI NE KADAR?

Trafik Kanunu'nun 73/2 maddesi uyarınca, kurallara uymayan ve sürüş güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri oldukça ağır yaptırımlar bekliyor. Özellikle ön cama sabitlenmiş telefonundan video izleyen, sosyal medyada gezinen veya görüntülü konuşma yapan sürücülere kesinlikle taviz verilmiyor.

Görüş alanını kapatan cihaz kullanımı tespit edildiğinde 2026 yılında uygulanan idari para cezası 21 bin TL. Bunun yanı sıra araç trafikten 30 gün boyunca men ediliyor.