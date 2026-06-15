Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de geleceğin güvencesi olan minikler, afetlere karşı daha bilinçli yetişiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "afetlere dirençli toplum" anlayışıyla, okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik başlattığı eğitim seferberliğini hız kesmeden devam ettiriyor.

Miniklere afet bilinci aşılanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afete Hazırlık Şube Müdürlüğü, Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) ile ortaklaşa Buca’daki Pırlanta Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde kapılarını miniklere açtı.

4-6 yaş grubu çocuklara yönelik yapılan bu çalışmada, karmaşık teknik bilgiler yerine, onların anlayabileceği somut örneklerle "afet nedir?", "tehlike anında nasıl davranılır?" gibi soruların yanıtları uygulamalı olarak anlattı.

"Çök-kapan-tutun"

Eğitimin en dikkat çekici kısımlarından biri, deprem sırasında yapılması gereken temel savunma sistemlerinin öğretilmesiydi. Çocuklar, hayat kurtaran "çök-kapan-tutun" yöntemini uzmanların eşliğinde bizzat deneyimlediler.

Bunun dışında, olası bir acil durumda hazırlıklı olmanın ilk adımı olan "afet çantası"nın nasıl hazırlanacağı ve içinde neler bulunması gerektiği gibi ayrıntılar, çocukların meraklı sorularıyla etkileşimli bir şekilde ele alındı.

"Afet bilincinin temellerini küçük yaşlarda atıyoruz"

Eğitimlerin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, “Toplumların afet bilinci düzeyi yükseldikçe afetlere karşı mücadele gücü de artıyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar, küçük yaşlarda kazanılan afet bilincinin ilerleyen yıllarda da etkisini sürdürdüğünü gösteriyor. Bu nedenle okul öncesi dönemde verilen eğitimleri çok önemsiyoruz.

Afetin ne olduğunu anlatıyor, tehlikelerin farkında olmalarını sağlıyoruz. Afet bilincinin temellerini küçük yaşlarda atıyoruz. Ayrıca, bu eğitimlerin sürdürülebilir olması ve belirli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor.

Çünkü farkındalığın canlı tutulması büyük önem taşıyor. 2026 yılının ilk beş ayında yaklaşık bin 500 öğrenciye ulaştık ve ebeveynlerden çok olumlu geri dönüşler aldık.” ifadelerini kullandı.

Çocuklar afet eğitimini nasıl buldu?

Eğitim sırasında miniklerin katılımı ve öğrenme istekleri oldukça dikkat çekiciydi. Etkinliğe dahil olanlardan Ateş Özgen, afet çantasında neler olması gerektiğini artık bildiğini söylerken, Kerem Doğan acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması gerektiğini öğrendiğinden bahsetti.

Gökçen Onur ise daha önce bu konuda pek bir bilgisi olmadığını, ancak etkinliğin katkısıyla pek çok yeni şey öğrendiğini belirtti.

Eğitimin sonunda, afetlere karşı artık daha bilinçli olan çocuklara başarılarını belgeleyen katılım sertifikaları verildi.