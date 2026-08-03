UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle dev organizasyonda play-off eşleşmeleri netleşti. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde gruplara kalmak için son viraja girecek. Trabzonspor ise yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam etme mücadelesi veriyor. Taraftarlar temsilcilerimizin kritik maç tarihlerine ve muhtemel rakiplerine odaklandı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA, Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmalarının takvimini resmi olarak duyurdu. Takımların grup aşamasına kalmak için çıkacağı play-off turunda ilk maçlar 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bu zorlu mücadelelerin rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde sahaya yansıyacak.

Sarı-lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe, devler ligi gruplarına adını yazdırmak için öncelikle 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler bu engeli aşmayı başardığı takdirde doğrudan play-off turu maçlarına çıkacak ve iki ayaklı mücadele sonunda gruplara kalma hakkı arayacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RAKİBİ KİM, KİMLE EŞLEŞECEK?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin muhtemel yolu çizildi. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag - Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bordo-mavili temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinden galip çıkan takımla kozlarını paylaşacak. Temsilcilerimiz Avrupa sahnelerinde tur atlamak ve adlarını bir üst tura yazdırmak adına sahaya çıkacak.