KYK yemek fiyatları ve beslenme yardımı tutarları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirleniyor. Uygulama ülke genelindeki tüm yurtlarda aynı şekilde geçerli.

Yurtlarda barınan öğrencilere her gün iki öğün destek sağlanıyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bu kapsama giriyor.

Günlük beslenme yardımı ne kadar?

Yurtlarda kesin kayıtlı olarak kalan öğrenciler için günlük tutar 245 lira. Bu rakam iki öğünün toplamını ifade ediyor.

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilerde ise uygulama farklı. Bu gruptaki gençlere günlük 265 lira beslenme yardımı yapılıyor.

Destek doğrudan nakit olarak verilmiyor. Öğrenciler tutarı yurt bünyesindeki yemekhane hizmetlerinden yararlanarak kullanıyor.

Kahvaltı ve akşam yemeği ücretleri nasıl bölünüyor

Günlük tutar iki öğün arasında paylaştırılmış durumda. Sabah kahvaltısı için ayrılan pay 85 lira.

Akşam yemeği için belirlenen tutar ise 160 lira. Bu iki rakamın toplamı, kesin kayıtlı öğrenciye tanımlanan günlük desteği oluşturuyor.

Öğrenciler beslenme yardımını almak için parmak izi okutuyor. İşlem hem kahvaltı hem akşam yemeği menüsünde ayrı ayrı yapılıyor.

Haftalık yemek listeleri de öğrencilerle önceden paylaşılıyor. Böylece menüler önceden görülebiliyor.

Fiyatlar ve gramajlar yönetmelikle belirleniyor

Yurtlarda öğrencilerin uygun koşullarda beslenebilmesi için lokanta ve kantin işletmeleri bulunuyor. Bu işletmelerdeki fiyatlar keyfi biçimde değişmiyor.

Ücretler ve porsiyon gramajları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Beslenmelerine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde saptanıyor. Aynı standart bütün yurtlarda uygulanıyor.

Mutfak, depo ve kullanılan malzemeler de düzenli denetimden geçiyor. Hijyen şartlarının takibi yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından yürütülüyor.

Üniversitelerde uygulanan indirimli yemek modeliyle birlikte düşünüldüğünde, yurtta kalan öğrenciler için beslenme gideri önemli ölçüde karşılanmış oluyor. Yeni dönemde tutarların güncellenip güncellenmeyeceği ise Bakanlığın yapacağı duyuruyla netleşecek.

Yurt başvuruları da yaklaşan kayıt dönemiyle birlikte gündeme gelecek. Öğrenciler barınma ve beslenme koşullarına ilişkin ayrıntıları Bakanlığın resmi kanallarından takip edebiliyor.