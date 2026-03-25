33 yaşındaki O'Malley, Massachusetts'in Randolph kasabasından. 11 Mart'ta gerçekleşen olayda 39 yaşındaki Stephenson King'i vurarak ölümüne neden olmakla suçlanıyor. O'Malley, mahkemede suçlamaları reddetti ve masumiyetini savundu. Polis memurunun önümüzdeki dönemde ağır bir yargılama süreciyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

Olay nasıl gelişti?

Olayın başlangıcında bir kadın, park halindeki ve motoru çalışan aracının yolcu koltuğunda otururken Stephenson King'in kendisine saldırdığını, onu araçtan sürükleyerek çıkardığını ve aracı çalarak kaçtığını polise bildirdi. İhbar üzerine çalıntı aracın yerine ulaşan O'Malley ve bir meslektaşı, King'e ellerini göstermesini ve motoru kapatmasını emretti.

King ellerini kısmen kaldırdı ve camını aralasa da talimatlara tam olarak uymadı. O'Malley'nin King'i silahla vurmakla tehdit etmesinin ardından King, aracı geri vitese takarak polis aracına çarptı ve olay yerinden kaçmaya çalıştı. Araç tekrar ileri hareket ettiğinde O'Malley silahını çekerek sürücü tarafı camından üç el ateş açtı. Atışlar King'i ölümcül şekilde yaraladı.

Boston şehir meclisinden temkinli açıklamalar

Olayla ilgili Boston şehir meclis üyeleri acele yargıda bulunulmaması çağrısında bulundu. Meclis üyesi John FitzGerald, yaptığı açıklamada şiddet geçmişi olan bir suçluyla yoğun bir karşılaşma sırasında ani karar vermek zorunda kalan polisin, halkı ve ortağını korumak amacıyla hareket ettiğini ve bunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varılmaması gerektiğini vurguladı.

Bir diğer meclis üyesi Erin Murphy ise King'in sabıka geçmişine dikkat çekerek olaya ait vücut kamerası görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. Murphy, o anda hiçbirimizin orada olmadığını ve böylesi tehlikeli bir durumda anlık kararlar vermenin ne kadar zor olduğunu hatırlattı.

Bağış kampanyası neden bu kadar ilgi gördü?

GoFundMe sayfasındaki açıklamada O'Malley ailesinin öngörülemeyen koşullar nedeniyle son derece zor bir dönemden geçtiği ve iki küçük çocuğun geleceği düşünüldüğünde maddi belirsizliğin büyük olduğu ifade edildi. Kampanyanın kısa sürede 400 bin doları aşması, ABD'de polis şiddetine karşı farklı bakış açılarının ne denli keskin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.