Birçok iPhone kullanıcısı son dönemde cihazlarının yüzde 80 seviyesine ulaştığında şarjın durduğunu görünce telefonunda sorun olduğunu düşündü. Ancak yaşanan durumun arkasında teknik bir arıza değil, Apple’ın pil ömrünü korumaya yönelik geliştirdiği yazılım özellikleri bulunuyor.

Telefon kullanıcı alışkanlıklarını takip ediyor

Apple'ın "Optimize Edilmiş Pil Şarjı" özelliği, cihazın hangi saatlerde şarj edildiğini ve günlük kullanım düzenini analiz ediyor. Özellikle gece boyunca prizde kalan telefonlarda sistem, şarjı yüzde 80 seviyesinde bekletiyor.

Kullanıcının telefonu genellikle ne zaman şarjdan çıkardığını tahmin eden sistem, o saate yakın bir zamanda şarj işlemini yeniden başlatıyor ve bataryayı yüzde 100'e tamamlıyor. Böylece pilin uzun süre tam dolu halde kalmasının önüne geçiliyor.

Yeni iPhone modellerinde farklı bir ayar daha var

iPhone 15 ve sonraki modellerde ise ek olarak manuel şarj limiti seçeneği bulunuyor. Bu özellik aktif edildiğinde cihaz belirlenen seviyenin üzerine çıkmıyor.

Kullanıcılar şarj üst sınırını yüzde 80, 85, 90 veya 95 olarak ayarlayabiliyor. Bazı kullanıcılar ise bu özelliğin açık olduğunu fark etmeden telefonu kullanmaya devam ediyor.

Şarj sınırı nasıl kaldırılır?

Telefonunun her zaman yüzde 100 dolmasını isteyen kullanıcılar birkaç adımda bu ayarı değiştirebiliyor.

Ayarlar menüsüne girildikten sonra Pil bölümüne dokunuluyor. Ardından Şarj Optimizasyonu kısmına geçiliyor. Burada aktif durumda bulunan şarj limiti "Yok" ya da "Yüzde 100" olarak seçildiğinde sınırlandırma kaldırılıyor.

Bu işlem sonrasında cihaz, herhangi bir şarj limiti olmadan tam kapasiteye kadar dolum yapıyor.

Arıza değil, pil koruma özelliği

Uzun süredir kullanıcıların kafasını karıştıran yüzde 80 şarj sınırının büyük bölümünde teknik bir arıza bulunmuyor. Apple, batarya sağlığını korumak amacıyla bu sistemi kullanıyor. Ancak isteyen kullanıcılar ilgili ayarları kapatarak telefonlarını yüzde 100 kapasiteye kadar şarj edebiliyor.