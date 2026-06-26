Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve yerel yerleştirme süreçlerinin başlamasıyla, 8. sınıfı başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet işlemleri hız kazandı. Geçmiş yıllarda ilköğretim sonunda verilen basılı evrakların güncel eğitim modelinde nasıl işlediğini merak eden vatandaşlar, lise kayıt döneminde herhangi bir eksiklik yaşamamak için "ortaokulda diploma verilir mi" ve "lise kayıtlarında ortaokul diploması istenir mi" sorgularına odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) kesintisiz eğitim modeli kapsamında e-Okul sistemi üzerinden yürüttüğü otomatik mezuniyet ve liseye geçiş süreçleri velilere büyük kolaylık sağlıyor.

ORTAOKULDA DİPLOMA VERİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan güncel eğitim sisteminde, ortaokulu bitiren öğrencilere basılı bir diploma verilmiyor. Kamuoyunda "4+4+4 eğitim sistemi" olarak bilinen ve 2012 yılında yürürlüğe giren 12 yıllık zorunlu eğitim modeliyle birlikte ilkokul ve ortaokul kademelerindeki fiziki diploma uygulaması tamamen rafa kalktı. MEB'in 9 Mayıs 2012'de yayımladığı genelge sonrası ilköğretim düzeyinde diploma basımına ve dağıtımına son verildi. Bu nedenle okul yönetimleri, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilere diploma yerine sadece yıl sonu karnesini teslim ediyor.

8. SINIFTA MEZUNİYET BELGESİ VAR MI?

Mevcut sistem kesintisiz 12 yıl zorunlu eğitimi kapsadığı için, 8. sınıfı bitiren bir öğrenci eğitimini tamamen bitirmiş sayılmıyor. Öğrenci bu aşamada sadece ortaokul kademesini tamamlayıp ortaöğretim yani lise kademesine geçiş hakkı kazanıyor. Bu geçiş sürecinde öğrencilere basılı bir diploma yerine, e-Okul sistemi üzerinden üretilen "Öğrenim Belgesi" veya "Mezuniyet Belgesi" veriliyor. Öğrencinin ortaokulu başarıyla bitirdiğine dair tüm akademik veriler ve mezuniyet bilgileri e-Okul veri tabanına dijital olarak otomatik işleniyor.

LİSE KAYITLARINDA ORTAOKUL DİPLOMASI İSTENİR Mİ?

Öğrenciler, LGS puanıyla ya da ikametgahlarına dayalı yerel yerleştirmeyle bir liseye yerleştiğinde kayıt süreci tamamen dijital ortamda ilerliyor. Ortaokul müdürlükleri, mezun olan öğrencilerin çıkış işlemlerini e-Okul üzerinden yapıyor. Lise müdürlükleri de yine aynı sistem üzerinden yeni kayıtları onaylıyor. Dolayısıyla, liseye yeni başlayacak öğrencilerden kayıt esnasında fiziki bir ortaokul diploması veya basılı bir mezuniyet belgesi getirmesi kesinlikle istenmiyor.