Apple, uzun yıllardır sürdürdüğü tasarım çizgisinde köklü bir değişime hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeli, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırırken, cihazın iPhone serisi için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği konuşuluyor.

“iPhone tarihinin en büyük dönüşümü”

Teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone projesini “iPhone tarihinin en büyük değişimi” olarak değerlendiriyor. Bu modelin yalnızca donanımsal değil, kullanıcı deneyimi açısından da devrim niteliğinde yenilikler sunması bekleniyor.

Kitap gibi açılan tasarım geliyor

Sızan bilgilere göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u, kitap formunda açılan bir yapıya sahip olacak. Cihaz kapalıyken klasik bir iPhone gibi kullanılabilecek, açıldığında ise tablet benzeri geniş bir ekran sunacak.

Yeni modelde yaklaşık 7.7 inç büyüklüğünde iç ekran ve 5.3 inçlik dış ekran yer alması bekleniyor. Ayrıca Apple’ın katlanabilir ekranlardaki kırışma (kat izi) sorununu minimize edecek özel bir teknoloji üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

iPhone ve iPad deneyimi birleşiyor

Katlanabilir modelle birlikte yazılım tarafında da önemli değişiklikler gündemde. iOS’un bu cihaza özel optimize edilmesi ve gelişmiş çoklu görev (multitasking) özelliklerinin devreye alınması planlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulamayı rahatlıkla çalıştırabilecek. Geniş ekran avantajı sayesinde iPhone’un ilk kez iPad benzeri bir kullanım deneyimi sunması hedefleniyor.

Face ID yerine Touch ID iddiası

Sızıntılara göre Apple, bu modelde Face ID yerine güç tuşuna entegre edilen Touch ID teknolojisini tercih edebilir. Bunun temel nedeninin cihazın daha ince bir yapıya sahip olacak olması olduğu değerlendiriliyor.

Kamera tarafında ise daha sade bir kurulumun tercih edilmesi bekleniyor. Bu durum, Apple’ın bu modelde önceliği tasarım ve performansa verdiğini gösteriyor.

Fiyatı premium segmentte olacak

Katlanabilir iPhone’un fiyatının da üst segmentte konumlanması bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre başlangıç fiyatının yaklaşık 2.000 dolar seviyesinde olacağı konuşuluyor.

Tahmini fiyatlandırma ise şu şekilde:

256 GB: 1.999 dolar

512 GB: 2.199 dolar

1 TB: 2.399 dolar

Yeni bir dönem başlayabilir

Apple’ın katlanabilir iPhone hamlesi, akıllı telefon pazarında rekabeti yeniden şekillendirebilir. Özellikle katlanabilir cihazların giderek yaygınlaştığı bir dönemde, Apple’ın bu alana güçlü bir giriş yapması teknoloji dünyasında dengeleri değiştirebilir.

Gözler şimdi Apple’ın bu modeli ne zaman tanıtacağı ve resmi detayların ne zaman açıklanacağına çevrildi.

