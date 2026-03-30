Sızıntının ardından Anthropic, modelin varlığını resmen kabul etti. Şirket sözcüsü, yeni modeli "akıl yürütme, kodlama ve siber güvenlik alanlarında anlamlı atılımlar sunan genel amaçlı bir sistem" olarak nitelendirdi. Modelin şu anda sınırlı sayıda erken erişim müşterisiyle test edildiği ve genel kullanıma sunulma takviminin henüz netleşmediği açıklandı.

Claude Mythos neden bu kadar endişe yaratıyor?

Sızan belgelere göre Mythos, mevcut en güçlü model olan Claude Opus 4.6'yı yazılım kodlama, akademik muhakeme ve siber güvenlik testlerinde büyük farkla geride bırakıyor. Taslak blog yazısında modelin "siber yetenekler konusunda diğer tüm yapay zeka modellerinin çok ilerisinde" olduğu ifade edildi. Anthropic, bu durumun savunma tarafındaki güvenlik uzmanlarının çok önüne geçebilecek yeni bir saldırı dalgasının habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

Capybara katmanı ne anlama geliyor?

Sızan dosyalar arasında Capybara adlı yeni bir model katmanından da söz ediliyor. Anthropic'in şu anki yapısında Opus en güçlü, Sonnet orta seviye ve Haiku en hafif modeli temsil ediyor. Capybara ise Opus'un da üzerinde konumlanan, daha büyük ve daha yetenekli bir katman olarak tasarlandı. Mythos ve Capybara'nın aynı altyapıyı paylaştığı, Capybara'nın katman adı, Mythos'un ise spesifik model adı olduğu anlaşılıyor.

Siber güvenlik hisseleri neden çakıldı?

Sızıntının ardından siber güvenlik hisseleri sert düşüşler yaşadı. CrowdStrike yüzde 7, Palo Alto Networks yüzde 6, Zscaler yüzde 4,5 değer kaybetti. Okta, SentinelOne ve Fortinet gibi sektör devleri de yüzde 3'ün üzerinde geriledi. Analistler, bu denli güçlü bir yapay zekanın sıradan bilgisayar korsanlarını bile devlet destekli saldırganlar seviyesine çıkarabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Anthropic daha önce de siber saldırılara alet olmuştu

Şirket, Çin devleti destekli bir hacker grubunun Claude'u kullanarak yaklaşık 30 kuruluşa sızma girişiminde bulunduğunu daha önce açıklamıştı. Saldırganlar, meşru güvenlik test firması gibi davranarak yapay zekanın koruma mekanizmalarını atlatmayı başardı. Anthropic operasyonu tespit ettikten sonra ilgili hesapları kapattı ve hedef alınan kurumları bilgilendirdi. Claude Mythos'un bu tür tehditleri katbekat artırma potansiyeli taşıması, şirketin modeli son derece kontrollü bir şekilde piyasaya sürme kararının arkasındaki temel neden olarak öne çıkıyor.