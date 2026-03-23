Yapay zekâ dünyasında tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay genel zekâya (AGI) ulaşıldığını savunarak teknoloji ve bilim çevrelerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

AGI nedir, neden önemli?

Jensen Huang tarafından dile getirilen “AGI” kavramı, yapay zekânın en ileri aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. AGI; insan gibi düşünebilen, öğrenebilen ve farklı alanlarda bağımsız şekilde görev yerine getirebilen sistemleri ifade ediyor.

Bu seviyeye ulaşılması, yalnızca belirli görevleri yapan dar yapay zekâdan (narrow AI) çok daha ileri bir aşamaya geçildiği anlamına geliyor.

“AGI’ye ulaştık” iddiası tartışma yarattı

Huang’ın “AGI’ye ulaştık” yönündeki açıklaması, sektörde farklı yorumlara neden oldu. Bazı uzmanlar bu görüşü desteklerken, birçok araştırmacı ise henüz gerçek anlamda AGI seviyesine ulaşılamadığını savunuyor.

Eleştiriler, mevcut yapay zekâ sistemlerinin hâlâ insan seviyesinde genel akıl yürütme, bilinç ve bağımsız karar alma yeteneklerinden uzak olduğu yönünde yoğunlaşıyor.

Yapay zekâda yeni bir eşik mi?

Son yıllarda geliştirilen büyük dil modelleri ve çok modlu yapay zekâ sistemleri, insan benzeri performans sergilemeye başlamış durumda. Özellikle problem çözme, içerik üretimi ve analiz alanlarında kaydedilen ilerleme, AGI tartışmalarını daha da hızlandırdı.

